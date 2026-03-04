होली पर आई बुरी खबर! फेमस एक्ट्रेस को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, हॉस्पिटल से फोटो की शेयर

Rajshri Deshpande Cancer: देशभर में होली की धूम मची हुई है। लोग एक दूसरे के साथ जमकर रंग बरसा रहे हैं, लेकिन अचानक एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। होली के रंग में भंग हो गया। दीपिका कक्कड़ के बाद एक और फेमस एक्ट्रेस को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। खुद उन्होंने हॉस्पिटल से फोटो शेयर कर अपनी हेल्थ अपडेट दी है। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि 'मंटो', 'ट्रायल बाय फायर' और 'सेक्रेड गेम्स' जैसी वेब सीरीज से घर-घर में मशहूर हुईं राजश्री देशपांडे हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि वह 'ग्रेड 1' के ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं और हाल ही में उन्होंने सर्जरी भी करवा ली है।