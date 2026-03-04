गोली तो चलेगी…क्रिकेट का मैदान छोड़ लड़कियों से घिरे नजर आए अंपायर, ‘बैडमैन’ लुक देख लोगों के उड़े होश

Indian Umpire Anil Chaudhary Music Video: भारतीय क्रिकेट में सालों तक सफेद कोट पहनकर मैदान पर सख्ती और संतुलन का परिचय देने वाले पूर्व अंपायर अनिल चौधरी अब बिल्कुल अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी निष्पक्ष अंपायरिंग के लिए पहचाने जाने वाले चौधरी ने अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रख दिया है। उनका हरियाणवी म्यूजिक वीडियो ‘गोली तो चलेगी’ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनका अंदाज देखकर फैंस दंग रह गए हैं।