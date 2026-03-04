होली के दिन फेमस एक्टर के घर पसरा मातम, पिता और फेमस प्रोड्यूसर का हुआ निधन

करणवीर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पिता की यादों का एक कोलाज वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि माता-पिता को खोने का दर्द वही समझ सकता है, जिसने इसे झेला है। करणवीर ने भावुक होते हुए कहा, "मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पापा। आपको कितनी याद आएगी, यह शब्दों में बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस गहरे दुख के बीच मुझे एक बात से सुकून मिलता है कि आपने एक बहुत खूबसूरत और गरिमापूर्ण जिंदगी जी। आप हमेशा कहते थे कि आप काम करते हुए और एक्टिव रहते हुए इस दुनिया से जाना चाहते हैं, और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आप अपनी शर्तों पर जिए और अपनी शर्तों पर ही विदा हुए।"