दुबई में फंसी ‘बिग बॉस’ की ये कंटेस्टेंट, होटल के पास हुआ विस्फोट, वीडियो शेयर कर बोलीं…

Bigg Boss 16 fame Manya Singh stranded in Dubai: मिडिल ईस्ट में इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध अब आम लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद आज युद्ध के चौथे दिन यानी 3 मार्च को हालात और भी बेकाबू हो गए हैं। इस भीषण तनाव के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दुबई में और स्टार फंसी हुई हैं। उनके होटल के पास ही विस्फोट हुआ है। ऐसे में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उनका डर साफ नजर आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि पूर्व मिस इंडिया रनर-अप और 'बिग बॉस' फेम मान्या सिंह हैं।