बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बनाया खामेनेई की मौत का जश्न, वीडियो शेयर कर बोलीं- भगवान बहुत महान है…

एलनाज का यह गुस्सा उनके अतीत से जुड़ा है। जब वह महज 8 साल की थीं, तब उनका परिवार ईरान के हालात देखकर वहां से भाग गया था। जर्मनी पहुंचने के बाद उन्हें लंबे समय तक रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। एलनाज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक समय था जब उन्हें और उनके परिवार को खाने के लिए घंटों लाइन में लगकर सिर्फ एक आलू और एक अंडा मिलता था। 14 साल की उम्र से काम शुरू करने वाली एलनाज ने 7 भाषाएं सीखीं और 'सैक्रेड गेम्स' जैसी सीरीज के जरिए अपनी पहचान बनाई।