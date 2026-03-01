मैं अंदर तक हिल गई…’, नोरा फतेही ने ईरान पर हो रहे हमलों पर दी प्रतिक्रिया, शांति और एकता की अपील की

अभिनेत्री ने लोगों से अपील की कि ऐसे समय में धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास मजबूत रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है, वह आम इंसान के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन एकजुटता और सकारात्मक सोच से मानसिक मजबूती बनाए रखी जा सकती है। उनके अनुसार, दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसका असर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर हर व्यक्ति महसूस करेगा।