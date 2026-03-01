मैं अंदर तक हिल गई…’, नोरा फतेही ने ईरान पर हो रहे हमलों पर दी प्रतिक्रिया, शांति और एकता की अपील की

Nora Fatehi (सोर्स-norafatehi)
Nora Fatehi On Iran-Israel War: मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव और लगातार बिगड़ते हालात ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। मिसाइल हमलों, सुरक्षा अलर्ट और अनिश्चितता के माहौल के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री और डांसर नोरा फतेही ने अपनी भावनाएं साझा करते हुए लोगों से शांति, एकता और विश्वास बनाए रखने की अपील की है।
सोशल मीडिया पर साझा किए गए मैसेज में नोरा ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है और दुनिया को अब संघर्ष नहीं बल्कि स्थिरता की जरूरत है।
दुबई से गहरा जुड़ाव रखने वाली नोरा फतेही ने अपने प्रशंसकों को आश्वस्त किया कि वो फिलहाल भारत में सुरक्षित हैं। हाल के घटनाक्रमों के बाद उनके फैंस लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। ऐसे में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वह सुरक्षित हैं, लेकिन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें और खबरें बेहद परेशान करने वाली हैं।
नोरा ने कहा कि पिछले कई वर्षों में दुनिया ने लगातार संकट, संघर्ष और अस्थिरता के दौर देखे हैं। कभी महामारी, कभी युद्ध तो कभी राजनीतिक तनाव—इन घटनाओं ने आम लोगों के जीवन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा निर्दोष लोगों को ही उठाना पड़ता है, जो सिर्फ शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं।
अभिनेत्री ने लोगों से अपील की कि ऐसे समय में धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास मजबूत रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है, वह आम इंसान के नियंत्रण से बाहर है, लेकिन एकजुटता और सकारात्मक सोच से मानसिक मजबूती बनाए रखी जा सकती है। उनके अनुसार, दुनिया एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जिसका असर सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर हर व्यक्ति महसूस करेगा।
नोरा ने ये भी कहा कि लगातार तनावपूर्ण घटनाओं के कारण लोग अनजाने में भय और चिंता के माहौल में जीने लगे हैं। उन्होंने इस स्थिति को लगातार मानसिक दबाव जैसा बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति सिर्फ सुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन चाहता है, लेकिन हालात बार-बार इंसानों को अस्थिरता की ओर धकेल देते हैं।
अपने संदेश के अंत में अभिनेत्री ने दुनिया भर के लोगों के लिए प्रार्थना करने की बात कही और उम्मीद जताई कि आने वाला समय शांति और संतुलन लेकर आएगा। उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जहां कई लोगों ने उनके विचारों का समर्थन करते हुए वैश्विक शांति की कामना की।
