काश मैं आपसे शादी…एनिवर्सरी पर इरफान खान की पत्नी सुतापा हुईं भावुक, एक्टर के पैतृक स्थल टोंक पहुंचीं

23 फरवरी 1995 को दोनों ने बेहद सादगी से विवाह किया था। उस समय न कोई बड़ी रस्में हुईं और न ही भव्य समारोह। लेकिन वर्षों बाद इरफान की एक इच्छा थी कि शादी के 25 साल पूरे होने पर वे दोबारा शादी करें और इस बार उन सभी रस्मों को निभाएं, जिन्हें पहली बार समय और परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया गया था। दुर्भाग्य से किस्मत को कुछ और मंजूर था और यह सपना अधूरा ही रह गया।