1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

काश मैं आपसे शादी…एनिवर्सरी पर इरफान खान की पत्नी सुतापा हुईं भावुक, एक्टर के पैतृक स्थल टोंक पहुंचीं

Sutapa Sikdar Remembers Irrfan Khan On Anniversary: दिवंगत अभिनेता इरफान खान को याद कर पत्नी सुतापा सिकदर एक बार फिर इमोशनल हो गई हैं। सुतापा ने पोस्ट साझा करते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 01, 2026

Sutapa Sikdar Remembers Irrfan Khan On Anniversary

Sutapa Sikdar (सोर्स- एक्स)

Sutapa Sikdar Remembers Irrfan Khan On Anniversary: दिवंगत अभिनेता इरफान खान की यादें आज भी उनके परिवार और फैंस के दिलों में जीवित हैं। उनकी पत्नी सुतापा सिकदर ने शादी की सालगिरह के मौके पर एक भावुक संदेश साझा कर उन्हें याद किया। सोशल मीडिया पर लिखी गई उनकी पोस्ट में प्यार, यादों और अधूरी इच्छाओं एक 'बवंडर' देखने को मिला, जिसने फैंस को भी भावुक कर दिया।

खास वजह से चुनी थी शादी की तारीख (Sutapa Sikdar Remembers Irrfan Khan On Anniversary)

सुतापा सिकदर ने बताया कि उनकी शादी की तारीख बेहद सोच-समझकर तय की गई थी। उन्होंने अपनी शादी उसी दिन रखी थी, जिस दिन उनका जन्मदिन आता है। इसके पीछे वजह भी बेहद दिलचस्प थी। इरफान खान अक्सर तारीखें भूल जाया करते थे, इसलिए दोनों ने ऐसा दिन चुना जिसे याद रखना उनके लिए आसान हो।

साधारण शादी, लेकिन असाधारण रिश्ता

23 फरवरी 1995 को दोनों ने बेहद सादगी से विवाह किया था। उस समय न कोई बड़ी रस्में हुईं और न ही भव्य समारोह। लेकिन वर्षों बाद इरफान की एक इच्छा थी कि शादी के 25 साल पूरे होने पर वे दोबारा शादी करें और इस बार उन सभी रस्मों को निभाएं, जिन्हें पहली बार समय और परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया गया था। दुर्भाग्य से किस्मत को कुछ और मंजूर था और यह सपना अधूरा ही रह गया।

रमज़ान और यादों का भावनात्मक जुड़ाव

अपने पोस्ट में सुतापा ने आध्यात्मिक भावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि रमजान के पवित्र महीने में उन्हें इरफान की याद और गहराई से महसूस होती है। उन्होंने कल्पना की कि शायद ऊपर कहीं इरफान भी रोज़े और दुआओं के जरिए उनसे जुड़े हुए हैं। इस भावनात्मक अभिव्यक्ति ने उनके रिश्ते की गहराई को और साफ कर दिया।

टोंक पहुंचकर मनाई सालगिरह

इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए सुतापा सिकदर इरफान खान के पैतृक शहर टोंक भी पहुंचीं। राजस्थान के इस शहर से इरफान की कई बचपन की यादें जुड़ी थीं। सुतापा ने बताया कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगा मानो इरफान की हंसी अब भी आसपास गूंज रही हो। यह यात्रा उनके लिए एक निजी श्रद्धांजलि जैसी थी।

परिवार और विरासत

इरफान खान और सुतापा सिकदर के दो बेटे हैं- बाबिल और अयान, जो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर बाबिल खान अभिनय की दुनिया में कदम रख चुके हैं और अक्सर अपने पिता की यादों को साझा करते रहते हैं।

बीमारी से जंग और अलविदा

इरफान खान लंबे समय तक गंभीर बीमारी से जूझते रहे। न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के इलाज के बाद 2020 में संक्रमण से जुड़ी जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद भी उनकी फिल्में और अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं।

ये भी पढ़ें

Israel-Iran War जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह
मनोरंजन
US-ईरान जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Mar 2026 05:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / काश मैं आपसे शादी…एनिवर्सरी पर इरफान खान की पत्नी सुतापा हुईं भावुक, एक्टर के पैतृक स्थल टोंक पहुंचीं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में फंसे तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार, मैनेजर ने बताया कैसी है एक्टर की हालत

Ajith Kumar Update Amid Iran-Israel War
बॉलीवुड

बहुत डरावना समय है…ईरान-इजराइल की जंग के बीच फंसी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अबु धाबी से दिया अपडेट

US-Israel Air Strikes On Iran
बॉलीवुड

2 घंटा 6 मिनट की वो लव स्टोरी जिसने ठहाकों के बीच उठाया था लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा सवाल

7 Years Of Luka Chuppi
बॉलीवुड

अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey
बॉलीवुड

पर्दे पर पहली बार इस भारतीय अभिनेत्री ने पहनी बिकिनी, नवाबों के खानदान में हुई शादी

First Indian Actress To Wear Bikini
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.