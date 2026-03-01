डिलीवरी के बाद बच्चे का चेहरा देख चीखने लगी मां, 2 घंटे 19 मिनट की ये फिल्म है सस्पेंस-थ्रिलर में एक नंबर

फिल्म की कहानी दिव्या नाम की महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक जटिल समस्या से जूझ रही होती है। गर्भावस्था के दौरान ही उसकी मानसिक स्थिति परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाती है। बच्चे के जन्म के बाद वह दावा करती है कि अस्पताल ने उसका नवजात बदल दिया है। शुरुआत में कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसकी बीमारी को ही उसकी कल्पना मान लिया जाता है।