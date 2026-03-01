इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में फंसे तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार, मैनेजर ने बताया कैसी है एक्टर की हालत

Ajith Kumar Update Amid Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार को लेकर फैंस की चिंता लगातार बढ़ रही थी। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट तेज हो गया, जिसके चलते दुबई में रह रहे अजीत कुमार की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। अब अभिनेता के मैनेजर ने उनकी स्थिति को लेकर साफ जानकारी दी है और बताया है कि अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित हैं।