इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में फंसे तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार, मैनेजर ने बताया कैसी है एक्टर की हालत

Ajith Kumar (सोर्स- एक्स)
Ajith Kumar Update Amid Iran-Israel War: पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव के बीच दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार अजीत कुमार को लेकर फैंस की चिंता लगातार बढ़ रही थी। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा अलर्ट तेज हो गया, जिसके चलते दुबई में रह रहे अजीत कुमार की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे। अब अभिनेता के मैनेजर ने उनकी स्थिति को लेकर साफ जानकारी दी है और बताया है कि अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित हैं।
तनावपूर्ण हालात के बीच अजीत कुमार के मैनेजर ने 'जूम' से बातचीत में बताया कि अभिनेता हाल ही में दुबई से रवाना होने वाले थे, लेकिन अचानक बदली परिस्थितियों और एयरस्पेस प्रतिबंधों के कारण उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा। फिलहाल वह दुबई में ही सुरक्षित हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही उनके प्रशंसकों ने राहत की सांस ली।
पिछले कुछ वर्षों से अजीत कुमार ने अपनी जिंदगी को लाइमलाइट से थोड़ा दूर रखते हुए दुबई में बसने का फैसला किया था। उनका यह कदम सिर्फ निजी जीवन की शांति के लिए नहीं बल्कि मोटरस्पोर्ट्स के प्रति उनके जुनून से भी जुड़ा है। अंतरराष्ट्रीय रेसिंग सर्किट्स के करीब रहने के कारण उन्होंने यहां अपना रेसिंग करियर सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया और अपनी टीम भी शुरू की।
अभिनेता ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह सादगी भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, जहां उन्हें खुद पर निर्भर रहकर काम करने का मौका मिले। दुबई में रहना उनके लिए पेशेवर और व्यक्तिगत संतुलन बनाने का जरिया बन गया।
अजीत कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1990 के दशक की शुरुआत में की और धीरे-धीरे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल हो गए। रोमांटिक फिल्मों से पहचान बनाने के बाद उन्होंने एक्शन और थ्रिलर फिल्मों में खुद को नए अंदाज में स्थापित किया। समय के साथ उनकी स्क्रीन इमेज एक स्टाइलिश और दमदार एक्शन स्टार के रूप में विकसित हुई।
उनकी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें कल्ट फैन फॉलोइंग दिलाई। अभिनय के साथ-साथ उनका अनुशासित जीवन और निजी स्वभाव भी उन्हें अन्य सितारों से अलग बनाता है।
अजीत कुमार उन चुनिंदा भारतीय अभिनेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पेशेवर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मोटर रेसिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। हाल ही में दुबई में आयोजित एक प्रतिष्ठित एंड्योरेंस रेस में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पोडियम फिनिश हासिल किया था। दिलचस्प बात यह रही कि अभ्यास सत्र के दौरान दुर्घटना के बावजूद उन्होंने प्रतियोगिता पूरी की।
क्षेत्र में बढ़ते तनाव का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ा है। कई देशों के एयरस्पेस बंद होने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जिसके कारण दुबई और अबू धाबी समेत खाड़ी देशों में कई भारतीय यात्री अस्थायी रूप से फंस गए हैं। ऐसे माहौल में अजीत कुमार की सुरक्षा को लेकर फैंस लगातार अपडेट मांग रहे थे।
मैनेजर की पुष्टि के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने राहत व्यक्त की और अभिनेता के सुरक्षित रहने की कामना की। वैश्विक तनाव के इस दौर में यह घटना दिखाती है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां किस तरह फिल्मी सितारों की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकती हैं।
