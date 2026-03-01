बहुत डरावना समय है…ईरान-इजराइल की जंग के बीच फंसी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अबु धाबी से दिया अपडेट

US-Israel Air Strikes On Iran: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को आश्वस्त किया है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके चलते वहां मौजूद कई विदेशी नागरिकों और कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ईशा गुप्ता का संदेश सामने आया, जिसने उनके प्रशंसकों को राहत दी।