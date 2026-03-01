1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

बहुत डरावना समय है…ईरान-इजराइल की जंग के बीच फंसी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अबु धाबी से दिया अपडेट

US-Israel Air Strikes On Iran: अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने हाल ही में ईरान-इजराइल जंग के बीच अपने फैंस को अपडेट शेयर किया है। एक्ट्रेस खुद भी इस स्थिति में फंस गई हैं। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 01, 2026

US-Israel Air Strikes On Iran

Esha Gupta (सोर्स- एक्स)

US-Israel Air Strikes On Iran: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को आश्वस्त किया है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके चलते वहां मौजूद कई विदेशी नागरिकों और कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ईशा गुप्ता का संदेश सामने आया, जिसने उनके प्रशंसकों को राहत दी।

सोशल मीडिया पर साझा किया अपडेट

लगातार मिल रहे मैसेज और फोन कॉल्स के बाद अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जानकारी दी कि वह फिलहाल सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियां काफी तनावपूर्ण और डर पैदा करने वाली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने सभी प्रभावित लोगों की सलामती की दुआ भी की।

ईशा ने यह भी संकेत दिया कि हालात सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है और वह जल्द भारत लौटने की उम्मीद कर रही हैं।

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ी चिंता (US-Israel Air Strikes On Iran)

हाल के घटनाक्रमों के बाद पूरे वेस्ट एशिया में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के बाद क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरों के बीच कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। इन परिस्थितियों का असर आम लोगों के साथ-साथ वहां मौजूद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और सेलिब्रिटीज पर भी पड़ा है।

भारतीय हस्तियां भी क्षेत्र में मौजूद (US-Israel Air Strikes On Iran)

सूत्रों के मुताबिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु समेत कई भारतीय हस्तियां उस समय यूएई में थीं, जब सुरक्षा स्थिति अचानक संवेदनशील हो गई। हालांकि सभी की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन और भारतीय मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।

उड़ानों पर पड़ा असर

तनाव का सीधा असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं या उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। ईरान, इराक, इजरायल और आसपास के हवाई क्षेत्र में उड़ानों की संख्या कम होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यूएई के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा कारणों से संचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों की आवाजाही सीमित हो गई।

वैश्विक राजनीति से बढ़ी अनिश्चितता

राजनीतिक घटनाक्रमों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास ही तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

फैंस कर रहे सुरक्षित वापसी की दुआ

ईशा गुप्ता के मैसेज के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनके सुरक्षित लौटने की कामना कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि वैश्विक तनाव का असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों और कलाकारों की जिंदगी को भी सीधे प्रभावित करता है।

ये भी पढ़ें

Israel-Iran War जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह
मनोरंजन
US-ईरान जंग के बीच दुबई पहुंचे ये एक्टर, सिर के ऊपर से गुजरी मिसाइलें, खौफनाक वीडियो देख कांप उठेगी रूह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Mar 2026 03:53 pm

Published on:

01 Mar 2026 03:52 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बहुत डरावना समय है…ईरान-इजराइल की जंग के बीच फंसी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अबु धाबी से दिया अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इजराइल-ईरान जंग के बीच दुबई में फंसे तमिल सुपरस्टार अजीत कुमार, मैनेजर ने बताया कैसी है एक्टर की हालत

Ajith Kumar Update Amid Iran-Israel War
बॉलीवुड

2 घंटा 6 मिनट की वो लव स्टोरी जिसने ठहाकों के बीच उठाया था लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा सवाल

7 Years Of Luka Chuppi
बॉलीवुड

अगर वो मान गए होते तो आज मैं…50 की एकता कपूर का कभी चंकी पांडे पर आया था दिल, इस वजह से रह गईं कुंवारी

Ekta Kapoor Love For Chunky Pandey
बॉलीवुड

पर्दे पर पहली बार इस भारतीय अभिनेत्री ने पहनी बिकिनी, नवाबों के खानदान में हुई शादी

First Indian Actress To Wear Bikini
बॉलीवुड

Iran Israel War: युद्ध के बीच दुबई में है KRK की फैमिली, फोटो पोस्ट कर लिखा- ‘भगवान उन्हें सलामत रखे’

KRK Family in Dubai
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.