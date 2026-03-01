बहुत डरावना समय है…ईरान-इजराइल की जंग के बीच फंसी अभिनेत्री ईशा गुप्ता, अबु धाबी से दिया अपडेट

Esha Gupta (सोर्स- एक्स)
US-Israel Air Strikes On Iran: पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच भारतीय अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को आश्वस्त किया है कि वो सुरक्षित हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़े संघर्ष ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है, जिसके चलते वहां मौजूद कई विदेशी नागरिकों और कलाकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच ईशा गुप्ता का संदेश सामने आया, जिसने उनके प्रशंसकों को राहत दी।
लगातार मिल रहे मैसेज और फोन कॉल्स के बाद अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए जानकारी दी कि वह फिलहाल सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा परिस्थितियां काफी तनावपूर्ण और डर पैदा करने वाली हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने सभी प्रभावित लोगों की सलामती की दुआ भी की।
ईशा ने यह भी संकेत दिया कि हालात सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है और वह जल्द भारत लौटने की उम्मीद कर रही हैं।
हाल के घटनाक्रमों के बाद पूरे वेस्ट एशिया में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमलों के बाद क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई शुरू हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया। मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की खबरों के बीच कई देशों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। इन परिस्थितियों का असर आम लोगों के साथ-साथ वहां मौजूद अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और सेलिब्रिटीज पर भी पड़ा है।
सूत्रों के मुताबिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु समेत कई भारतीय हस्तियां उस समय यूएई में थीं, जब सुरक्षा स्थिति अचानक संवेदनशील हो गई। हालांकि सभी की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन और भारतीय मिशन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं।
तनाव का सीधा असर हवाई सेवाओं पर भी देखने को मिला। कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ने अपने रूट बदल दिए हैं या उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। ईरान, इराक, इजरायल और आसपास के हवाई क्षेत्र में उड़ानों की संख्या कम होने से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यूएई के प्रमुख एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा कारणों से संचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों की आवाजाही सीमित हो गई।
राजनीतिक घटनाक्रमों ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी बयानबाजी और सैन्य गतिविधियों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास ही तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
ईशा गुप्ता के मैसेज के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार उनके सुरक्षित लौटने की कामना कर रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि वैश्विक तनाव का असर सिर्फ देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों और कलाकारों की जिंदगी को भी सीधे प्रभावित करता है।
