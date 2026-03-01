2 घंटा 6 मिनट की वो लव स्टोरी जिसने ठहाकों के बीच उठाया था लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा सवाल

7 Years Of Luka Chuppi: आज से ठीक 7 साल पहले 1 मार्च 2019 को रिलीज हुई फिल्म 'लुका छुपी' देखने में एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी लगती है, लेकिन इसकी कहानी एक ऐसे विषय पर बात करती है जिस पर अक्सर समाज में खुलकर चर्चा नहीं होती। फिल्म में गुड्डू (कार्तिक आर्यन) और रश्मि (कृति सेनन) शादी से पहले लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। लेकिन जब परिवार और समाज को इसका पता चलने का डर उन्हें सताता है, तो वे खुद को शादीशुदा दिखाने का नाटक करते हैं।