बॉलीवुड

‘मैं 5 साल की थी जब पहली बार…’, बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

Kriti Sanon Emotional Note: बहन नूपुर सेनन की शादी के बाद अभिनेत्री कृति सेनन ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लंबा-चौड़ा नोट लिखा है। बहन की विदाई के बाद जहां कृति भावुक नजर आईं वहीं उन्होंने स्टेबिन बेन का सेनन परिवार में स्वागत किया।

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 15, 2026

Kriti sanon shares emotional post after sister nupur sanon wedding with stebin ben

कृति सेनन ने बहन के लिए किया पोस्ट

Kriti Sanon Emotional Note: बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन के लिए बीते दिन काफी भावुक रहे। उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन ने मशहूर सिंगर स्टेबिन बेन के साथ सात फेरे लिए। राजस्थान के उदयपुर में हुई इस शादी में इंडस्ट्री के कई सितारे नजर आए। दो दिनों तक चले इस ड्रीम वेडिंग सेलिब्रेशन में ईसाई और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों के साथ शादी हुई।

कृति सेनन ने साझा किया पोस्ट (Kriti Sanon Emotional Note)

शादी के बाद कृति सेनन ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर कीं। उन्होंने नूपुर की दुल्हन के रूप में तस्वीरें साझा करते हुए एक लंबा और दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। कृति ने बताया कि कैसे बचपन में गोद में खेलने वाली उनकी छोटी बहन आज अपनी जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर चुकी है। बहन की शादी को उन्होंने अपने जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक बताया।

बहन की विदाई के बाद कृति सेनन हुईं भावुक

कृति ने इंस्टाग्राम पर बहन नूपुर के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- 'शब्द कभी भी यह बयान करने के लिए काफी नहीं होंगे कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी छोटी बहन अब शादीशुदा हो गई है। जब मैं 5 साल की थी और तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में उठाया था और आज तुम्हें दुल्हन के रूप में सजा हुआ देख रही हूं। अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन।'

'सबसे खूबसूरत अध्याय की शुरुआत'

कृति ने आगे लिखा, 'तुम्हें इतना खुश, प्यार में और अपनी जिंदगी के अगले और सबसे खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करते देख मेरा दिल खुशी से भर जाता है, उस सबसे बेहतरीन जीवनसाथी के साथ, जिसकी हम तुम्हारे लिए कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थीं।'

स्टेबिन बेन का किया स्वागत

कृति ने न सिर्फ नूपुर के लिए प्यार जताया, बल्कि स्टेबिन बेन का भी खुले दिल से परिवार में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्टेबिन पिछले कई सालों से उनके परिवार का हिस्सा रहे हैं और समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया है। कृति के मुताबिक, उन्हें अब एक भाई और जिंदगी भर का दोस्त मिला है, जो हमेशा उनके साथ रहेगा।

कृति के रूमर्ड बॉयफ्रेंड भी पहुंचे

इस खास मौके पर कृति अपने माता-पिता राहुल सेनन और गीता सेनन के साथ मौजूद रहीं। इसके अलावा उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। इसके अलावा दिशा पटानी, मौनी रॉय, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश समेत कई नामी सितारों ने भी शादी में शिरकत कर कपल को शुभकामनाएं दी।

सलमान खान को फांसी होनी चाहिए… यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने एक्टर को कहा देशद्रोही
बॉलीवुड
Up minister Thakur Raghuraj Singh On actor Salman Khan traitor he should be hanged

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 'मैं 5 साल की थी जब पहली बार…', बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

