‘मैं 5 साल की थी जब पहली बार…’, बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

कृति ने इंस्टाग्राम पर बहन नूपुर के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- 'शब्द कभी भी यह बयान करने के लिए काफी नहीं होंगे कि मैं क्या महसूस कर रही हूं। अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी छोटी बहन अब शादीशुदा हो गई है। जब मैं 5 साल की थी और तुम्हें पहली बार अपनी बाहों में उठाया था और आज तुम्हें दुल्हन के रूप में सजा हुआ देख रही हूं। अब तक की सबसे खूबसूरत दुल्हन।'