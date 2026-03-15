‘धुरंधर 2’ में आतंकवादी ‘जहूर मिस्त्री’ का किरदार निभाने वाले एक्टर को मिली जान से मारने की धमकी

अपने वीडियो पोस्ट पर लोगों के कमेंट्स और रिएक्शन देखकर, एक्टर ने एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मेरा नाम विवेक सिन्हा है। कल मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने फिल्म 'धुरंधर' में अपने डायलॉग के बारे में बात की थी। डायलॉग था कि 'हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है…' मैं तो बस किरदार निभा रहा था, लेकिन कमेंट्स देखकर हैरान रह गया। हर कमेंट में यही लिखा है, 'तुम आतंकवादी लगते हो, तुम्हें मार दूंगा, मन कर रहा है तुझे स्क्रीन में घुस कर मारें, तुमने गुस्सा दिला दिया… लेकिन सच कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पता चला कि आप सबके अंदर कितना जबरदस्त देशभक्ति का जज्बा है। इन सबकी देशभक्ति को सलाम।' इसके आगे उन्होंने बताया कि एक यूजर ने लिखा, 'तुझे पाकिस्तान में घुसकर मारूंगा।