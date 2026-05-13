Cannes 2026 में अब तक क्यों नहीं दिखीं ऐश्वर्या राय बच्चन? निराश हुए फैंस को ब्रांड से मिला ये जवाब

Aishwarya Rai Bachchan In Cannes 2026: हर साल कान फिल्म फेस्टिवल में अगर किसी भारतीय अभिनेत्री का सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो वो नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन। पिछले दो दशक से ज्यादा समय से ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट की पहचान बनी हुई हैं। उनकी एंट्री, ड्रेस, स्टाइल और आत्मविश्वास हमेशा दुनियाभर के कैमरों का ध्यान खींच लेते हैं। लेकिन इस बार कान 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को हैरान कर दिया।