क्या मौनी रॉय को दिया पति सूरज नाम्बियार ने धोखा? तलाक की खबरों के बीच आई ये बड़ी खबर

Mouni Roy Suraj Nambiar Divorce News: बॉलीवुड की 'नागिन' यानी मौनी रॉय इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। बीते कुछ दिनों से उनके और पति सूरज नांबियार के बीच अनबन की खबरें आ रही थीं, जिसका कारण हर कोई जानना चाहता था उनके फैंस इस खबर से बेहद परेशान थे और उनका कहना था कि आखिर क्यों एक्ट्रेस की शादी में दरार आई, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट सामने आई है, उसने फैंस को हैरान कर दिया है। 'सियासत डॉट कॉम' की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मौनी और सूरज न केवल हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, बल्कि उनके अलगाव की वजह भी काफी गंभीर है।