‘6 बार कैंसर, 5 बार सर्जरी’, नसरीन हाशमी ने बयां किया अपनी बीमारी का दर्दभरा किस्सा

Sharib Hashmi wife cancer journey: वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में अपनी शानदार एक्टिंग से घर-घर में 'जेके' के नाम से मशहूर हुए शारिब हाशमी आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन जिस वक्त सफलता उनके कदम चूम रही थी, उसी दौर में उनकी निजी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ी थी, जिसके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। हाल ही में शारिब और उनकी पत्नी नसरीन हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान उस दर्दनाक सफर का जिक्र किया, जिसने न केवल उनके हौसलों की परीक्षा ली, बल्कि उनके प्यार को एक नई गहराई भी दी।