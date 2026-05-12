रिटायरमेंट के एलान से एक दिन पहले प्रीतम से बोले अरिजीत सिंह, ‘जिस दिन आप संन्यास लोगे, मैं भी ले लूंगा’

प्रीतम ने बताया कि लगातार काम, डेडलाइन और फिल्मों के दबाव ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वह एक डिटॉक्स ट्रिप पर गए थे, जहां उन्हें महसूस हुआ कि लंबे समय बाद बिना काम के रहना कितना सुकून देता है। उसी दौरान उन्होंने तय किया कि अब उन्हें सच में लंबा ब्रेक लेना चाहिए।