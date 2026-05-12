तमन्ना भाटिया पहुंची बाबा महाकाल के दरबार, माइक पर ‘महाकालेश्वर’ बोलने में अटकी, वीडियो हुआ वायरल

Tamannaah Bhatia Video: धर्म और आस्था की नगरी उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर आस्था का एक ऐसा केंद्र है, जहां हर दिन हजारों आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ देश की दिग्गज हस्तियां भी खिंची चली आती हैं। बाबा महाकाल के दरबार में बॉलीवुड सितारों से लेकर राजनेताओं और क्रिकेटरों का तांता लगा रहता है। इसी कड़ी में मंगलवार को दक्षिण फिल्मों और बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया बाबा के दर्शन करने पहुंचीं, जहां से उन्होंने अपने दिल की बातें शेयर की। इस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो वायरल हो गया।