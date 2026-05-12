Dhurandhar 2 OTT Release: ओटीटी रिलीज के बीच ‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल, 1795 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार

इसी बीच फिल्म को लेकर एक और चर्चा भी खूब हुई। सोशल मीडिया पर खबरें सामने आई थीं कि रणवीर सिंह को शूटिंग के दौरान काफी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया और उनके लिए कई वैनिटी वैन रखी गई थीं। हालांकि अभिनेता और कॉमेडियन गौरव गेरा ने इन खबरों को महज अफवाह बताया। उन्होंने रणवीर की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी प्रतिभा इतनी शानदार है कि उन्हें और सुविधाएं मिलनी चाहिए।