12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

नौकरानी ने उतारी सीएम विजय की नजर, थलापति के रिएक्शन ने जीता दिल, फैंस बोले- कोई नफरत नहीं कर सकता

CM Vijay Housekeeper Video: थलापति विजय अब तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। ऐसे में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें नौकरानी सीएम की नजर उतारते हुए नजर आ रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 12, 2026

CM Vijay Housekeeper Video

CM Vijay Housekeeper Video

CM Vijay Housekeeper Video: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार से राजनीति के बड़े चेहरे बने विजय एक बार फिर अपने व्यवहार की वजह से चर्चा में आ गए हैं। फिल्मों में अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव दिखाने वाले विजय ने इस बार असल जिंदगी में ऐसा उदाहरण पेश किया कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही विजय लगातार लोगों के बीच दिखाई दे रहे हैं और अब उनका एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है।

नौकरानी ने उतारी सीएम विजय की नजर (CM Vijay Housekeeper Video)

दरअसल, विजय हाल ही में एमडीएमके प्रमुख वाइको के घर पहुंचे थे। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन वहां मौजूद एक हाउस हेल्प के साथ विजय का व्यवहार लोगों का दिल जीत ले गया। जैसे ही विजय घर के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी दौरान एक महिला कर्मचारी ने पारंपरिक अंदाज में विजय की नजर उतारी। तमिल संस्कृति में इसे ‘दृष्टि सुथराधु’ कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को बुरी नजर से बचाने के लिए हाथों से विशेष इशारा किया जाता है।

विजय के रिएक्शन ने जीता दिल

महिला ने जैसे ही विजय की नजर उतारी, वैसे ही विजय ने भी तुरंत वही इशारा दोहराते हुए महिला की नजर उतार दी। वहां मौजूद लोग यह देखकर हंस पड़े और माहौल बेहद खुशनुमा हो गया। सबसे खास बात यह रही कि महिला जब विजय के पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने तुरंत उसे रोक लिया और हाथ जोड़कर सम्मान दिया। विजय का यही व्यवहार अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

सोशल मीडिया पर मिले रिएक्शन्स (CM Vijay Housekeeper Video)

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने कहा कि विजय का ये अंदाज दिखाता है कि वह लोगों को कितना सम्मान देते हैं। एक यूजर ने लिखा कि किसी नेता का इतना सहज और विनम्र होना आज के दौर में कम देखने को मिलता है।

वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि विजय ने बिना एक सेकेंड गंवाए उसी भाव से जवाब दिया, जो सीधे उनके दिल से निकला हुआ लगा। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि जनता ने उन्हें इसी व्यवहार की वजह से इतना प्यार दिया है।

मुलाकात को अहम माना जा रहा

राजनीतिक गलियारों में भी विजय की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। वाइको ने भी विजय की तारीफ करते हुए उनके राजनीतिक परिपक्वता और बड़े दिल की सराहना की। दोनों नेताओं की मुलाकात ने तमिलनाडु की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा से ज्यादा विजय के मानवीय व्यवहार की बातें हो रही हैं।

ये भी पढ़ें

तृषा कृष्णन ने सीएम विजय के साथ कबूला रिश्ता? क्रिप्टिक पोस्ट में लिखा- प्यार हमेशा सबसे बुलंद होता है
मनोरंजन
Trisha Krishnan Accepted Love For CM Vijay

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 07:02 am

Hindi News / Entertainment / नौकरानी ने उतारी सीएम विजय की नजर, थलापति के रिएक्शन ने जीता दिल, फैंस बोले- कोई नफरत नहीं कर सकता

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिना मार्केटिंग और बिना चेहरे के कैसे हिट हुआ ‘बैरण’? दोनों भाईयों की हिम्मत के पीछे छुपी है ये कहानी

bairan haryanvi song Youtube Crossed 140 million in 2 months two brothers beats dhurandhar 2 songs
OTT

‘मेरी दोस्त ने मशहूर आदमी के साथ सोने को कहा’, हॉलीवुड अभिनेत्री हेडन पैनेटियर ने बताया खौफनाक अनुभव

Hayden Panettiere Recalls Shocking Moment
हॉलीवुड

मौनी रॉय की 4 साल की शादी में आई दरार? सोशल मीडिया पर ये कारण हुआ वायरल

Mouni roy suraj nambiar divorce rumors after 4 years of marriage this big reason
TV न्यूज

टोरंटो कॉन्सर्ट में गूंजा इंडिया-पाकिस्तान का म्यूजिकल कनेक्शन, शो में अचानक पहुंचे तलविंदर, VIDEO वायरल

Talwiinder and Hasan Raheem
मनोरंजन

“समय रैना के मामूली जोक्स पर हंसे और मुझे इग्नोर किया?”शो में हुए बर्ताव पर भड़के सुनील पाल,बोले- मेरी बेइज्जती हुई

समय रैना और सुनील पाल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.