नौकरानी ने उतारी सीएम विजय की नजर, थलापति के रिएक्शन ने जीता दिल, फैंस बोले- कोई नफरत नहीं कर सकता

दरअसल, विजय हाल ही में एमडीएमके प्रमुख वाइको के घर पहुंचे थे। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही थी, लेकिन वहां मौजूद एक हाउस हेल्प के साथ विजय का व्यवहार लोगों का दिल जीत ले गया। जैसे ही विजय घर के अंदर पहुंचे, वहां मौजूद स्टाफ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसी दौरान एक महिला कर्मचारी ने पारंपरिक अंदाज में विजय की नजर उतारी। तमिल संस्कृति में इसे ‘दृष्टि सुथराधु’ कहा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति को बुरी नजर से बचाने के लिए हाथों से विशेष इशारा किया जाता है।