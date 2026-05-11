टोरंटो कॉन्सर्ट में गूंजा इंडिया-पाकिस्तान का म्यूजिकल कनेक्शन, शो में अचानक पहुंचे तलविंदर, VIDEO वायरल

एक यूजर ने लिखा कि ये हैरानी की बात है कि म्यूजिक ने जिंदगी से पहले ही इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। किसी ने कहा, "बॉर्डर्स से बंटे, लेकिन म्यूजिक से जुड़े।" तीसरे फैन ने लिखा, "आर्ट की कोई सरहद नहीं होती।" कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया, "टोरंटो ने चुपके से इतिहास देख लिया।" एक फैन का ये कमेंट भी खूब वायरल हुआ, "ये मेरे 2026 के विजन बोर्ड पर नहीं था, लेकिन खुशी है कि जिंदगी के अपने कुछ और प्लान थे।"