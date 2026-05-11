‘विजय कभी गरीब नहीं थे’, स्कूल फ्रेंड ने ‘खोली पोल’, CM की संघर्ष कहानी पर उठाये सवाल

पत्रकार रह चुके मनु जोसेफ का ताल्लुक फिल्मी परिवार से है। उनके पिता जोसेफ मदापल्ली ने 1987 में मलयालम फिल्म 'थोरनम' का निर्देशन किया था। दिल्ली में रहने वाले मनु जोसेफ ने 2010 में बेस्टसेलर किताब 'सीरियस मेन' से लेखन की दुनिया में कदम रखा, जिसे सुधीर मिश्रा ने 2020 में नेटफ्लिक्स इंडिया पर फिल्म के रूप में पेश किया। इस फिल्म में जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जबरदस्त अभिनय किया था। वो नेटफ्लिक्स इंडिया के 2021 के कॉमेडी ड्रामा शो 'डीकपल्ड' के निर्माता और राइटर भी हैं। पिछले साल जोसेफ ने गरीबी पर एक किताब लिखी, 'व्हाई द पुअर डोंट किल अस', जिसने विवादों को जन्म दिया।