विजय से बढ़ीं दूरियां? बेटे जेसन संजय ने हटाया नाम से ‘V’, शपथ ग्रहण समारोह से भी रहे गायब

Thalapathy Vijay Son Name Change: अभिनेता से राजनेता बने विजय ने रविवार (10 मई) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। उनकी पार्टी, तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) की चुनावी जीत के बाद यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह ने सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के बाहर काफी सुर्खियां बटोरीं। वहीं, विजय के परिवार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों की गैर-मौजूदगी ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई। बता दें कि विजय की अलग रह रही पत्नी संगीता सोरनलिंगम और उनके बच्चे, जेसन संजय और दिव्या साशा, तलाक की कार्यवाही जारी रहने के कारण शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए।