‘किसी का घर तोड़ दिया’, प्यार पर ये बात कहकर बुरी फंसी तृषा कृष्णन, लोगों ने बताया एक्सटर्नल अफेयर की मंत्री

Trisha Krishnan Trolled: साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन हाल ही में तमिलनाडु के सीएम सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर खूब सुर्खियां बटोरीं। इसी बीच उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जिन्हें देखने के बाद फैंस ने जहां तृषा की खूबसूरती की तारीफ की वहीं बहुत सारे लोगों ने उन्हें आड़े हाथों लेना भी शुरू कर दिया। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह और क्यों उन्हें एक्सटर्नल अफेयर की मंत्री बताया गया, चलिए जानते हैं।