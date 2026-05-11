थलापति विजय के सीएम बनते ही तृषा कृष्णन ने सुनाई गुड न्यूज, सोशल मीडिया पर किया अनाउंस

Trisha Krishnan Movie Karuppu Trailer: रविवार का दिन साउथ इंडस्ट्री के फैंस के लिए बेहद खास रहा। सुबह जहां तृषा कृष्णन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आईं, वहीं शाम होते-होते उन्होंने अपने चाहने वालों को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया। तृषा ने अपनी आने वाली फिल्म 'करुप्पु' का ट्रेलर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद से फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है।