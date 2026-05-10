सुवेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन ने फिर मचाया बवाल, बंगाल सीएम को लेकर प्रकाश राज बोले- कितने बेशर्म हैं

Prakash Raj On Suvendu Adhikari Sting Operation: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पहली बार सरकार बनाई और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली, सोशल मीडिया पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। अभिनेता प्रकाश राज ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कई पोस्ट शेयर किए, जो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं।