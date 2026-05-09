कीर्ति सेनन के बेबाक बोल: Actor मोटी कमाई करते हैं, एक्ट्रेस से प्रोड्यूसर्स मोलभाव करते हैं

कृति सेनन ने अपने करियर की शुरुआत में आए व्यक्तिगत अनुभव भी शेयर किए, जिसमें उन्होंने कहा, "मैं हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ी रही हूं, लेकिन करियर की शुरुआत में ये आसान नहीं था। मुझे याद है एक घटना जब मेरे मेल को-स्टार, जो सीनियर नहीं था, उसे एक बेहतर कार मिल गई थी। ये केवल कार की बात नहीं थी, बल्कि समान सम्मान की बात थी, जो उस समय मुझे नहीं मिला।" कृति ने ये भी माना कि आज की तारीख में अधिकतर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब महसूस करते हैं कि फीमेल को बराबर का सम्मान और वेतन मिलना चाहिए, लेकिन अभी भी पुरानी सोच मौजूद है जिसे बदलना आवश्यक है।