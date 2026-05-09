9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

‘बंगाल अब बिना डर के सांस ले रहा है’, सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही टीवी सितारों के रिएक्शन आये सामने

West Bengal CM Suvendu Adhikari: सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस ऐतिहासिक जीत के बाद, रूपाली गांगुली, स्मृति ईरानी और एल्विस यादव जैसी टीवी की कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई मेसेज भेजे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 09, 2026

West Bengal CM Suvendu Adhikari

सुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद टीवी सेलेब्स के बधाई संदेशों की बाढ़। (फोटो सोर्स: X)

West Bengal CM Suvendu Adhikari: सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद, कई टीवी अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बधाई दी। रूपाली गांगुली, स्मृति ईरानी और एल्विस यादव जैसी हस्तियों ने पश्चिम बंगाल 2026 चुनावों में उनकी जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दीं।

सालों बाद बंगाल ने भयमुक्त सांस ली

अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने फेसबुक पर लिखा, "सुवेंदु दादा को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई।" उन्होंने आगे लिखा, "सालों बाद पहली बार बंगाल ने भयमुक्त होकर सांस ली है। बांग्ला के लिए एक नई सुबह - साहस, न्याय, विकास और गौरव की।" उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

'पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री' - स्मृति ईरानी

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की तुलसी वीरानी उर्फ स्मृति ईरानी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर सुवेंदु अधिकारी के साथ की एक फोटो शेयर की और लिखा, "पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री।"

इंफ्ल्यूंसर एल्विस यादव

सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर एल्विस यादव ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने पर सुवेंदु अधिकारी जी को हार्दिक बधाई! आपके नेतृत्व कौशल और समर्पण से राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस यात्रा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।"

सुवेंदु पश्चिम बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

'रामायण' के राम, अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सुवेंदु पश्चिम बंगाल जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।" उन्होंने आगे कहा, "आपका व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण और जमीनी स्तर पर व्यापक अनुभव निस्संदेह पश्चिम बंगाल को विकास, सुशासन और समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा।" गोविल ने दावा किया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुवेंदु पश्चिम बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ

सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए निर्णायक जीत हासिल की और अंततः 294 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 207 सीटें जीतीं। इस परिणाम के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का 15 वर्षीय शासन समाप्त हो गया, जिसे चुनावी क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा और वह लगभग 80 सीटों तक सिमट गई।

ये भी पढ़ें

‘आची’ मनोरमा: तमिल सिनेमा की वो इकलौती एक्ट्रेस जिसने तमिलनाडु के 6 मुख्यमंत्रियों संग शेयर की स्क्रीन
मनोरंजन
Aachi Manorama

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

TV News

Published on:

09 May 2026 07:34 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / ‘बंगाल अब बिना डर के सांस ले रहा है’, सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही टीवी सितारों के रिएक्शन आये सामने

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

Roopa Ganguly: महाभारत के ‘चीरहरण’ ने तोड़ दिया था रूपा गांगुली का दिल, कमरे में खूब रोई थीं एक्ट्रेस

Roopa Ganguly
मनोरंजन

ममता बनर्जी की करारी हार पर बंगाली अभिनेत्री ने कसा तंज, बोलीं- नफरत है तो बस इन्हीं से

Bengali Devoleena Bhattacharjee Dig on Mamata Banerjee lost West Bengal election results 2026 said i hate her
TV न्यूज

‘नागिन 7’ की एडिटिंग में हुई भारी गलती, विवादित सीन पर अब एकता कपूर के बाद अब एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी

Naagin 7 Scene Editing Mistake
TV न्यूज

‘बंगाल ने डर नहीं, लोकतंत्र को चुना’, BJP की बढ़त पर ‘अनुपमा’ एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने TMC पर कसा तंज

Rupali Ganguly on Bengal Assembly Elections
TV न्यूज

दीपिका के कैंसर के बीच शोएब ने अपने BP और कोलेस्ट्रॉल को लेकर किया खुलासा, बोले- मैं डर गया

Shoaib ibrahim Big revealed her cholesterol level and BP issue amid dipika kakar cancer struggle
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.