‘बंगाल अब बिना डर के सांस ले रहा है’, सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही टीवी सितारों के रिएक्शन आये सामने

सुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद टीवी सेलेब्स के बधाई संदेशों की बाढ़। (फोटो सोर्स: X)
West Bengal CM Suvendu Adhikari: सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद, कई टीवी अभिनेताओं और सार्वजनिक हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को बधाई दी। रूपाली गांगुली, स्मृति ईरानी और एल्विस यादव जैसी हस्तियों ने पश्चिम बंगाल 2026 चुनावों में उनकी जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दीं।
अनुपमा फेम एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने फेसबुक पर लिखा, "सुवेंदु दादा को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई।" उन्होंने आगे लिखा, "सालों बाद पहली बार बंगाल ने भयमुक्त होकर सांस ली है। बांग्ला के लिए एक नई सुबह - साहस, न्याय, विकास और गौरव की।" उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को भी हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' की तुलसी वीरानी उर्फ स्मृति ईरानी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर सुवेंदु अधिकारी के साथ की एक फोटो शेयर की और लिखा, "पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री।"
सोशल मीडिया इंफ्ल्यूंसर एल्विस यादव ने भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनने पर सुवेंदु अधिकारी जी को हार्दिक बधाई! आपके नेतृत्व कौशल और समर्पण से राज्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस यात्रा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।"
'रामायण' के राम, अरुण गोविल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर श्री सुवेंदु पश्चिम बंगाल जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।" उन्होंने आगे कहा, "आपका व्यक्तित्व, जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण और जमीनी स्तर पर व्यापक अनुभव निस्संदेह पश्चिम बंगाल को विकास, सुशासन और समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा।" गोविल ने दावा किया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सुवेंदु पश्चिम बंगाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए निर्णायक जीत हासिल की और अंततः 294 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 207 सीटें जीतीं। इस परिणाम के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का 15 वर्षीय शासन समाप्त हो गया, जिसे चुनावी क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा और वह लगभग 80 सीटों तक सिमट गई।
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