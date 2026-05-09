‘बंगाल अब बिना डर के सांस ले रहा है’, सुवेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही टीवी सितारों के रिएक्शन आये सामने

सुवेंदु अधिकारी ने 9 मई, 2026 को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो राज्य में एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव का प्रतीक है। उनकी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए निर्णायक जीत हासिल की और अंततः 294 सदस्यीय विधानसभा में लगभग 207 सीटें जीतीं। इस परिणाम के साथ ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का 15 वर्षीय शासन समाप्त हो गया, जिसे चुनावी क्षेत्र में करारी हार का सामना करना पड़ा और वह लगभग 80 सीटों तक सिमट गई।