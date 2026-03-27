बंद होने जा रहा स्मृति ईरानी का शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’? मेकर्स ने कर दिया बड़ा एलान

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Going Off Air: टीवी की दुनिया का सबसे चर्चित पारिवारिक शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि इसका दूसरा सीजन जल्द ही बंद होने वाला है और इसकी जगह एक नया स्पिन-ऑफ शो लाया जाएगा। लेकिन अब इसी को लेकर मेकर्स ने साफ कर दिया है।