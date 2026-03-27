ध्रुव राठी ने ‘धुरंधर 2’ के मेकर्स को किया एक्सपोज? नए वीडियो में फिल्म की कर दी छीछालेदर

वीडियो में ध्रुव राठी ने फिल्म में दिखाए गए नोटबंदी के प्रसंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिल्म में इस फैसले को एक साहसिक और सफल कदम के रूप में दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अलग-अलग रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान कई लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा और कई मामलों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आईं।