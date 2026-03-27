ध्रुव राठी ने ‘धुरंधर 2’ के मेकर्स को किया एक्सपोज? नए वीडियो में फिल्म की कर दी छीछालेदर

Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2 (सोर्स- एक्स)
Dhruv Rathee Slams Dhurandhar 2: राजनीतिक मुद्दों पर अपने बेबाक विचार रखने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने निर्देशक आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अपनी नई वीडियो समीक्षा में ध्रुव राठी ने फिल्म की कहानी, उसके राजनीतिक संदर्भ और ऐतिहासिक घटनाओं के चित्रण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कहा कि फिल्म खुद को वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताती है, लेकिन इसमें दिखाई गई कई बातें वास्तविकता से काफी अलग नजर आती हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर फिल्म की शुरुआत में 'व्हाट्सऐप फॉरवर्ड से प्रेरित' लिखा जाता तो शायद ज्यादा उपयुक्त होता। उनका कहना है कि इस तरह की परफॉर्मेंस दर्शकों को भ्रमित कर सकती है और घटनाओं की समझ को प्रभावित करती है।
वीडियो में ध्रुव राठी ने फिल्म में दिखाए गए नोटबंदी के प्रसंग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि फिल्म में इस फैसले को एक साहसिक और सफल कदम के रूप में दिखाया गया है, जबकि वास्तविकता में इससे आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अलग-अलग रिपोर्टों और आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान कई लोगों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा और कई मामलों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आईं।
राठी का कहना था कि ऐसी घटनाओं को केवल एक पक्ष से दिखाना दर्शकों के साथ न्याय नहीं करता। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि फिल्मों के जरिए अगर राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं तो उनका असर व्यापक हो सकता है। 📊
ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल किया कि क्या ऐसी फिल्मों को बिना किसी समीक्षा के प्रदर्शित करना उचित है, जिनमें किसी राजनीतिक दल को नकारात्मक रूप में दिखाया जाता हो या किसी नेता की छवि को विशेष रूप से मजबूत करने की कोशिश की जाती हो।
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की फिल्मों को खुली छूट मिलती रही तो भविष्य में कई और फिल्में भी इसी तरह की रणनीति अपनाकर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती हैं।
गौरतलब है कि 'धुरंधर: द रिवेंज' एक जासूसी थ्रिलर फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में उनके किरदार हमजा अली माजरी की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जो अंडरकवर मिशन के जरिए दुश्मन नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही फिल्म में अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए हैं।
दिलचस्प बात यह है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वैश्विक स्तर पर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है। हालांकि इसके बावजूद फिल्म की कहानी और राजनीतिक प्रस्तुति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल ध्रुव राठी के इस बयान के बाद फिल्म को लेकर बहस और तेज हो गई है।
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