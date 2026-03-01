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जसकीरत से हमजा क्यों बने रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ की ऑन स्क्रीन बहन ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene: रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के परिवार वाले इमोशनल सीन को लेकर एक्ट्रेस हितिका बाली ने प्रतिक्रिया दी है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 26, 2026

Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene

Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene (सोर्स- एक्स)

Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों रिलीज के बाद लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के एक इमोशनल सीन ने दर्शकों का खास ध्यान खींचा है, जिसमें रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत सिंह रंगी एक साधारण पारिवारिक माहौल से निकलकर हमजा अली माजरी के रूप में बदलता नजर आता है। इसी किरदार के बदलाव को लेकर अब फिल्म में उनकी ऑन-स्क्रीन बहन का रोल निभाने वाली अभिनेत्री हितिका बाली ने कई दिलचस्प बातें साझा की हैं।

दर्शकों को किया भावुक (Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene)

फिल्म के शुरुआती हिस्से में दिखाया गया पारिवारिक सीन दर्शकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें जसकीरत का अपने माता-पिता और बहनों के साथ रिश्ता दिखाया गया है, जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने की वजह बनता है। अभिनेत्री हितिका बाली, जिन्होंने फिल्म में हरलीन रंगी का किरदार निभाया है, उन्होंने हाल ही में बताया कि ये किरदार उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रहा।

उन्होंने कहा कि दर्शकों ने हरलीन के संघर्ष और उसके भाग्य से जुड़ी घटनाओं के प्रति जिस तरह सहानुभूति दिखाई है, वो उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा। सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रहा समर्थन भी उनके लिए उत्साह बढ़ाने वाला साबित हुआ।

शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह का अलग अंदाज

हितिका ने रणवीर सिंह के साथ काम करने के अनुभव को याद करते हुए बताया कि सेट पर उनका व्यवहार बेहद सहज और हेल्पिंग था। उन्होंने कहा कि रणवीर अपने किरदार में छोटे-छोटे भावों और आदतों पर खास ध्यान देते हैं, जिससे उनका अभिनय और प्रभावशाली बन जाता है।

अभिनेत्री ने एक मजेदार घटना का जिक्र करते हुए बताया कि शूटिंग के दौरान रणवीर अक्सर माहौल को हल्का रखने के लिए मजाक करते रहते थे। एक हल्का-फुल्का मजाक, जिसे उन्होंने ‘टाई-समोसा’ जोक बताया, आज भी उनके चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

जसकीरत से हमजा बनने का सफर (Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene)

‘धुरंधर 2’ की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जसकीरत के हमजा बनने की पृष्ठभूमि है। फिल्म में ये दिखाया गया है कि कैसे परिस्थितियां एक सामान्य युवक को अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मुश्किल रास्ता चुनने पर मजबूर कर देती हैं। यही भावनात्मक गहराई फिल्म को दर्शकों से जोड़ती है।

निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म में कहानी को पहले भाग से आगे बढ़ाते हुए किरदारों के अतीत को विस्तार से दिखाया गया है, जिससे दर्शकों को पूरी कहानी समझने का नया नजरिया मिलता है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो

हितिका बाली द्वारा साझा की गई कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इनमें एक तस्वीर ऐसी भी थी, जिसमें तकनीकी एडिट के जरिए कलाकारों के कपड़ों की अदला-बदली दिखाई गई थी। इस तस्वीर पर उन्होंने मजेदार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह तस्वीर उन्हें काफी समय तक याद रही और उन्होंने इसे देखकर खूब हंसी भी।

फिल्म में दमदार स्टारकास्ट

फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी और सारा अर्जुन जैसे कलाकार भी अपने अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। पहले पार्ट की सफलता के बाद दर्शकों को इस सीक्वल से काफी उम्मीदें थीं, जिन्हें फिल्म काफी हद तक पूरा करती दिखाई दे रही है।

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Published on:

26 Mar 2026 07:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / जसकीरत से हमजा क्यों बने रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ की ऑन स्क्रीन बहन ने किया खुलासा

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