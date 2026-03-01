जसकीरत से हमजा क्यों बने रणवीर सिंह, ‘धुरंधर 2’ की ऑन स्क्रीन बहन ने किया खुलासा

Dhurandhar 2 Hitika Bali Emotional Scene: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म ‘धुरंधर 2’ इन दिनों रिलीज के बाद लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के एक इमोशनल सीन ने दर्शकों का खास ध्यान खींचा है, जिसमें रणवीर सिंह का किरदार जसकीरत सिंह रंगी एक साधारण पारिवारिक माहौल से निकलकर हमजा अली माजरी के रूप में बदलता नजर आता है। इसी किरदार के बदलाव को लेकर अब फिल्म में उनकी ऑन-स्क्रीन बहन का रोल निभाने वाली अभिनेत्री हितिका बाली ने कई दिलचस्प बातें साझा की हैं।