ओरी ने फिर कसा सारा अली खान पर तंज? ‘खतरों के खिलाड़ी’ से पहले छिड़ी नई बहस

Orry Dig On Sara Ali Khan: सोशल मीडिया की दुनिया के सबसे चर्चित और रहस्यमयी शख्सियत ओरहान अवात्रामणि, जिन्हें दुनिया 'ओरी' के नाम से जानती है, एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार व जह उनकी कोई अतरंगी फोटो नहीं, बल्कि रोहित शेट्टी के मशहूर स्टंट शो 'खतरों के खिलाड़ी सीजन 15' में उनकी एंट्री है। शो शुरू होने से पहले ही ओरी ने अपनी बातों से वो 'धमाका' कर दिया है, जिसकी गूंज बॉलीवुड गलियारों तक सुनाई दे रही है। ओरी ने अपनी एक ताजा टिप्पणी में सारा अली खान को निशाने पर लिया है, जिससे फैंस के बीच नई बहस छिड़ गई है।