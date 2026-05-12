मौनी रॉय की 4 साल की शादी में आई दरार? सोशल मीडिया पर ये कारण हुआ वायरल

Mouni Roy Divorce Rumors: ग्लैमर और चकाचौंध से भरी दुनिया में रिश्ते जितनी तेजी से बनते हैं, उतनी ही जल्दी उनके टूटने की खबरें भी सामने आ जाती हैं। इस वक्त जो खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है वो ये है कि टेलीविजन से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली 'नागिन' फेम मौनी रॉय की 4 साल की शादी में दरार आ गई है। जिसने फैंस के बीच खलबली मचा दी है। पिछले कुछ सालों से एक 'परफेक्ट कपल' के तौर पर देखे जाने वाले मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के तलाक की खबर आ रही है जिसका बड़ा कारण भी वायरल हो गया है।