“समय रैना के मामूली जोक्स पर हंसे और मुझे इग्नोर किया?”शो में हुए बर्ताव पर भड़के सुनील पाल,बोले- मेरी बेइज्जती हुई

इसके साथ ही, सुनील ने शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह के रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिद्धू जो 20 साल से कॉमेडी सुन रहे हैं, उन्होंने समय के एक साधारण जोक पर कहा, "बहुत बढ़िया, तुम अगले कपिल हो।" तो वहीं अर्चना जो आम तौर पर हर बात पर हंसती हैं, उनके जोक पर नहीं हंसीं। इसके आगे सुनील ने कहा कि ये सब देखकर यही लगा कि पूरी प्लानिंग पहले से थी और दावा किया कि टेपिंग के दौरान कुछ अश्लील इशारे और गाली-गलौज वाले शब्दों का यूज हुआ था जिन्हें एपिसोड एयर होने से पहले एडिट करके हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि समय रैना के साथ उनका व्यक्तिगत संबंध अभी भी अच्छा है।