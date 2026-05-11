PM मोदी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी अधिकारियों की Cannes ट्रिप पर रोक

पीएम मोदी की इस अपील के बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राज्य के खर्चे बचाने की पहल शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑफिशियल कामों के लिए अब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का इस्तेमाल करने का बड़ा फैसला किया है। इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार ने कल यानी मंगलवार से सभी ऑफिशियल मीटिंग्स को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक और पहल करते हुए फैसला किया है इस साल होने वाले कान्स फिल्म फेस्टिवल में वो अपने प्रतिनिधि नहीं भेजेगी।