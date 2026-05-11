पीएम मोदी की अपील पर प्रकाश राज का फूटा गुस्सा, ‘सिस्टम फेल है और आप दे रहे हैं मशवरा!

इतना ही नहीं, एक्टर का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी बातों का सपोर्ट किया और कहा कि जनता पर बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर सवाल उठाना जरूरी है। तो वहीं, कई लोगों ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य देश में संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। साथ ही, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने वाले प्रकाश राज पहले भी कई बार सरकार की नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। तो वहीं, पीएम मोदी का ये भाषण ऐसे समय में आया है जब महंगाई, ईंधन की कीमतें और आर्थिक खर्च जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं।