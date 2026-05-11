यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘कृष्णावतारम’, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, जानें फिल्म पर क्या कहा

Yogi Adityanath Declares Krishnavataram Part 1 Tax Free In UP: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'कृष्णावतारम पार्ट 1 द हार्ट' को राज्य में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया है। ये घोषणा उस वक्त की गई जब मुख्यमंत्री ने लखनऊ के लोक भवन में फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और कई मंत्री भी मौजूद रहे।