थलापति विजय के सीएम बनते ही राखी सावंत का बयान, बोलीं- ‘उन्हें गिराने की बहुत कोशिश की गई’

बता दें विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वैसे तो कई हस्तियां पहुंची थीं लेकिन इस दौरान तृषा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।

तृषा कृष्णन रविवार सुबह चेन्नई स्थित अपने घर से सीधे शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुईं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस समारोह को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसका इंतजार कर रही थीं। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे।