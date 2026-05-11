11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

थलापति विजय के सीएम बनते ही राखी सावंत का बयान, बोलीं- ‘उन्हें गिराने की बहुत कोशिश की गई’

Thalapathy Vijay Sworn As CM Of Tamilnadu: थलापति विजय के सीएम बनते ही ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने रिएक्शन दिया। उन्हें कहा कि शपथ से पहले उन्हें गिराने की कोशिश की गई।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 11, 2026

Thalapathy Vijay Sworn As CM Of Tamilnadu

Thalapathy Vijay Sworn As CM Of Tamilnadu (सोर्स- एक्स)

Thalapathy Vijay Sworn As CM Of Tamilnadu: तमिलनाडु के सीएम के तौर पर थलापति विजय ने रविवार को शपथ ग्रहण कर ली। इस दौरान उनके परिवार और करीबी मौजूद थे। विजय के सीएम बनते ही तमाम हस्तियों ने उन्हें बधाइयां देना शुरू कर दिया। इसी बीच अब ड्रामा क्वीन राखी सावंत ने भी विजय के सीएम बनते ही अपनी प्रतिक्रिया दी है। राखी सावंत ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

राखी सावंत ने सीएम विजय को दी बधाई (Thalapathy Vijay Sworn As CM Of Tamilnadu)

एक इवेंट के दौरान राखी सावंत ने कहा- 'मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि विजय तमिलनाडु के सीएम बन गए। उन्हें गिराने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई। उन्हें सीएम नहीं बनने देंगे। लेकिन आखिरकार वो मुख्यमंत्री बन ही गए। मैं उन्हें ढेर सारी बधाई देती हूं।'

विजय के शपथ ग्रहण में पहुंचीं तृषा (Trisha Krishnan In Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony)

बता दें विजय के शपथ ग्रहण समारोह में वैसे तो कई हस्तियां पहुंची थीं लेकिन इस दौरान तृषा ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।
तृषा कृष्णन रविवार सुबह चेन्नई स्थित अपने घर से सीधे शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुईं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस समारोह को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसका इंतजार कर रही थीं। बस इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल होने लगे।

विजय के खास दिन पर पहुंचीं तृषा

तृषा और विजय की दोस्ती लंबे समय से चर्चा में रही है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और अक्सर दोनों की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती रही है। ऐसे में विजय के मुख्यमंत्री बनने के ऐतिहासिक मौके पर तृषा का मौजूद रहना फैंस के लिए भी खास बन गया।

तृषा सफेद रंग की कार में समारोह स्थल के लिए रवाना हुईं। इस दौरान बाहर मौजूद फोटोग्राफर्स को उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन भी किया। अभिनेत्री का सादा अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है।

विजय और तृषा के रिश्ते की अफवाह (Thalapathy Vijay-Trisha Affair Rumours)

तृषा और विजय के रिश्ते की अफवाहें पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में हैं। खासतौर पर तब से जब विजय की पत्नी संगीता ने तलाक की अर्जी दाखिल की। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि संगीता ने अपने पति पर एक अभिनेत्री के साथ करीबी रिश्ते होने का आरोप लगाया था।

हालांकि किसी का नाम सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस अभिनेत्री को तृषा कृष्णन से जोड़ने लगे। इसके बाद दोनों सितारों को कई मौकों पर साथ देखा गया, जिसने इन अफवाहों को और हवा दे दी।



ये भी पढ़ें

थलापति विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचीं तृषा कृष्णन, तमिलनाडु में नया सियासी अध्याय
मनोरंजन
Trisha Krishnan In Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony

खबर शेयर करें:

Published on:

11 May 2026 07:18 am

Hindi News / Entertainment / थलापति विजय के सीएम बनते ही राखी सावंत का बयान, बोलीं- ‘उन्हें गिराने की बहुत कोशिश की गई’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

CM बनने के बाद जल्द रिलीज हो सकती है थलापति विजय की ‘जना नायकन’? प्रोड्यूसर ने दिया हिंट!

Jana Nayagan Release Update
मनोरंजन

तमिलनाडु के सीएम के रूप में विजय के पहले भाषण पर रो पड़ीं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन, वायरल हुआ वीडियो

Trisha Krishnan Gets Emotional
मनोरंजन

ब्लैक पैंट सूट में शपथ लेने पहुंचे विजय, फैंस बोले- ‘तमिलनाडु के सीएम नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था क्या?

Vijay Black Pantsuit Oath Ceremony
मनोरंजन

मुख्यमंत्री तो बन गए, पर परिवार हार गए? शपथ ग्रहण में पत्नी-बच्चों की गैरमौजूदगी पर फैंस का फूटा गुस्सा

मुख्यमंत्री तो बन गए, पर परिवार हार गए? शपथ ग्रहण में पत्नी-बच्चों की गैरमौजूदगी पर फैंस का फूटा गुस्सा
टॉलीवुड

‘मेरे बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है’ मदर्स डे पर सेलिना जेटली ने लिखा इमोशनल नोट, वायरल

'मेरे बच्चों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है' मदर्स डे पर सेलिना जेटली ने लिखा इमोशनल नोट, वायरल
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.