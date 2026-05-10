थलापति विजय के शपथ ग्रहण में शामिल होने पहुंचीं तृषा कृष्णन, तमिलनाडु में नया सियासी अध्याय

Trisha Krishnan In Thalapathy Vijay Oath Taking Ceremony: तमिलनाडु की राजनीति में आज ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। अभिनेता से नेता बने सी जोसेफ विजय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस खास मौके पर चेन्नई का नेहरू स्टेडियम पूरी तरह चर्चा में बना हुआ है। राजनीतिक हस्तियों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे भी इस समारोह में शामिल होने पहुंचे। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां अभिनेत्री तृषा कृष्णन ने बटोरीं, जिनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।