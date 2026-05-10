सुवेंदु अधिकारी के बंगाल सीएम की शपथ लेते ही ध्रुव राठी ने बोला हमला, बोले- पहला मुख्यमंत्री जो रिश्वत लेते पकड़ा गया

ध्रुव राठी ने आगे बात करते हुए कहा कि सुवेंदु अधिकारी के इस स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को बीजेपी ने खुद अपने आधिकारिक पेज पर शेयर किया था। पीएम मोदी भी कई बार सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ इसी वीडियो को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए थे। असल में बात ये है कि पांच साल पहले तक ये ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में ही थे। पीएम मोदी खुद इन्हें कई बार रिश्वत खोर कह चुके हैं।