बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को युग बदलने की कमान; सामने है कई गंभीर चुनौतियां

पश्चिम बंगाल विधायक दल ने शुक्रवार को हुई बैठक में सुवेंदु अधिकारी को अपना नेता चुना। बिस्वा बंगाल कंवेंशन सेंटर में हुई विधायक दल की बैठक में पार्टी पर्यवेक्षक के रूप आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग आठ प्रस्ताव और समर्थन मिले हैं जिनमें सभी में सुवेंदु का नाम है। वह संघर्षशील भी हैं और उन्हें प्रशासन का अनुभव भी है। 'वंदे मातरम' और 'जय श्रीराम' के उद्घाेष के साथ विधायकों ने सुवेंदु को बधाई दी। नेता चुने जाने के बाद सुवेंदु ने पीएम मोदी,गृह मंत्री शाह व पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी के संकल्प पत्र को समयबद्ध रूप से लागू करेंगे। उन्होंने मोदी के समर्थन में नारे भी लगवाए। सुवेंदु अधिकारी ने बाद में शाह व पार्टी नेताओं के साथ जाकर राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत करते हुए सरकार बनाने को आमंत्रित किया।