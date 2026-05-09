तरबूज खाने से परिवार की मौत के मामले में नया मोड़, फोरेंसिक जांच में चूहे मारने वाली टैबलेट नेगेटिव, जिंक फॉस्फाइड का नहीं मिला सोर्स

जांच में सामने आया कि घर से मिली टैबलेट में जिंक फॉस्फाइड नाम का जहरीला पदार्थ था ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि यही जहर मृतकों के विसरा और तरबूज के सैंपल में मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर यह जहरीला पदार्थ घर तक पहुंचा कैसे? पुलिस अब इस एंगल से जांच कर रही है कि क्या तरबूज किसी तरह जहरीला हुआ था या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है। हर नई रिपोर्ट इस मामले को और उलझा रही है, जबकि परिवार की मौत की असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है।