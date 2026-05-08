आप सांसद का दावा- किसी ने अमित शाह बन कर किया फोन, दिल्ली आइए तो मिलिए

सांसद ने आगे कहा कि उन्हें यह कॉल थोड़ा अजीब लगा। 'सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी मुझे किसी संबंधित मंत्रालय से कोई कॉल आता है, तो आमतौर पर वह लैंडलाइन से होता है। दूसरी बात, वह आवाज गृह मंत्री की नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने होशियारपुर के संबंधित एसएसपी से अनुरोध किया कि वे इस कॉल की जांच करें और आवश्यक कार्रवाई करें।' डॉ. चब्बेवाल ने यह भी कहा कि यह किसी का मजाक भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई और मंशा है या नहीं, यह जांच का विषय है।