तमिलनाडु में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची TVK, राज्यपाल से विजय को सरकार बनाने का न्योता देने की मांग

याचिका के अनुसार सही प्रक्रिया यह होगी कि पहले TVK को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, नई सरकार को शपथ दिलाई जाए और उसके बाद सदन में फ्लोर टेस्ट कराकर बहुमत साबित कराया जाए। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ‘रिट ऑफ मैंडमस’ जारी करने की मांग की है, ताकि राज्यपाल को विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने का निर्देश दिया जा सके।