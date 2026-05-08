8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

MGNREGA पर घमासान: केंद्र के नए ‘VB-G RAM G’ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार

कर्नाटक सरकार के अनुसार, संसद द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पारित कर मनरेगा को प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस नए कानून को अधिसूचित नहीं किया है।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

May 08, 2026

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Photo-IANS)

Karnataka vs Center Supreme Court: कर्नाटक सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। केंद्र सरकार ने VB-G RAM G एक्ट, 2025 को चुनौती देते हुए इसे खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि नए कानून के लागू न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है।

कर्नाटक सरकार ने केंद्र पर लगाए ये आरोप

कर्नाटक सरकार के अनुसार, संसद द्वारा वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 पारित कर मनरेगा को प्रतिस्थापित किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस नए कानून को अधिसूचित नहीं किया है। नियम-कानून नहीं बनाए गए, दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए और कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू नहीं की गई। इस ग्राम्य रचना की कलाकृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस नीतिगत निर्वात (खालीपन) के कारण लाखों परिवार प्रभावित हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस सरकार

7 मई को कर्नाटक सरकार की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि कानूनी लड़ाई लड़की जाएगी। कानून मंत्री एच.के. कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट ने मीडिया को बताया कि कैबिनेट ने वीबी-जी राम-जी एक्ट को चुनौती देने का फैसला किया है। हम इस कानून के कोर्ट में जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण उद्योगों की रक्षा के लिए सत्य और सुनिश्चित मांग करती है कि रोजगार से जुड़े कार्यकर्ता प्रभावित न हों।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है मनरेगा

मनरेगा भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह योजना ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का सामान्य रोजगार प्रदान करती थी। केंद्र द्वारा इसे वीबी-जी राम-जी एक्ट (विकसित भारत-रोजगार एवं उपभोक्ता मिशन ग्रामीण) के फैसले से कई राज्यों में असंतोष है। कर्नाटक का तर्क है कि नए कानून को लागू करने के लिए केंद्र की देरी से बैंकों और वित्तीय संस्थानों का जन्म हुआ है। राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से मनरेगा के तहत इस साल की कार्ययोजना बनाने और लागू करने की मांग करेगी।

ये भी पढ़ें

बंगाल चुनाव में अमित शाह के ‘हनुमान’ थे सुवेंदु अधिकारी, अब करेंगे राज
राष्ट्रीय
amit shah Suvendu Adhikari

खबर शेयर करें:

Published on:

08 May 2026 07:29 pm

Hindi News / National News / MGNREGA पर घमासान: केंद्र के नए ‘VB-G RAM G’ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कर्नाटक सरकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तमिलनाडु में TVK को सरकार बनाने का न्योता, कल सुबह 11 बजे विजय लेंगे सीएम पद की शपथ

TVK Vijay
राष्ट्रीय

Kete Extension coal block: केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक को लेकर पूर्व डिप्टी CM टीएस ने उठाए सवाल, कहा- रामगढ़ की पहाडिय़ों को है खतरा

Kete extension coal block
अंबिकापुर

तेलंगाना में 800 साल पुराने शिव मंदिर पर चला बुलडोजर, सरकार ने दिए जांच के आदेश

Warangal Shiva Temple Demolition
राष्ट्रीय

तमिलनाडु में सरकार गठन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची TVK, राज्यपाल से विजय को सरकार बनाने का न्योता देने की मांग

TVK Chief Thalapathy Vijay and Supreme Court.
राष्ट्रीय

West Bengal: 61 की उम्र में शादी, 2 साल पहले महिला के साथ बदसलूकी का केस, क्यों चर्चा में दिलीप घोष?

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.