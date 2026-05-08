बंगाल चुनाव में अमित शाह के ‘हनुमान’ थे सुवेंदु अधिकारी, अब करेंगे राज

Suvendu Adhikari new Chief Minister of West Bengal: सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने यह औपचारिक रूप से तय कर लिया है। वैसे यह पहले से तय माना जा रहा था। अधिकारी ने न केवल ममता बनर्जी को हराया है, बल्कि भाजपा की जीत के लिए जमीन तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान वह अमित शाह के हनुमान बन कर उनके हर आदेश को जमीन पर अमल करवाने में लगे रहे थे।