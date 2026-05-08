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बंगाल चुनाव में अमित शाह के ‘हनुमान’ थे सुवेंदु अधिकारी, अब करेंगे राज

West Bengal New Chief Minister: पश्चिम बंगाल को 9 मई को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। कोलकाता में हुई भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में शुवेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग गई है।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

May 08, 2026

amit shah Suvendu Adhikari

amit shah Suvendu Adhikari

Suvendu Adhikari new Chief Minister of West Bengal: सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी ने यह औपचारिक रूप से तय कर लिया है। वैसे यह पहले से तय माना जा रहा था। अधिकारी ने न केवल ममता बनर्जी को हराया है, बल्कि भाजपा की जीत के लिए जमीन तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान वह अमित शाह के हनुमान बन कर उनके हर आदेश को जमीन पर अमल करवाने में लगे रहे थे।

बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत

पश्चिम बंगाल चुनाव में जीत भाजपा के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा और अहम चुनावी मिशन था। इसके लिए पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी थी। 2021 के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करने के दौरान भाजपा को पता चला था कि तब टीएमसी के कुछ लोग भाजपा में घुसे हुए थे। वे भाजपा की रणनीति ममता को बता रहे थे। इसके मद्देनजर पार्टी ने इस बार पूरी सावधानी और गोपनीयता बरती।

अमित शाह की रणनीति को सुवेंदु अधिकारी ने दिया अंजाम

अमित शाह के स्तर पर जो भी रणनीति बनती थी, वह कुछ ही गिने-चुने लोगों को पता होती थी। उनमें से एक सुवेंदु अधिकारी भी हुआ करते थे। उन्हें योजना बताई जाती और वह जमीनी अमल सुनिश्चित करवाने में जुट जाते।

ममता को उसके गढ़ में दी मात

यही नहीं, अधिकारी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ने का भी फैसला अमित शाह के कहने पर ही किया। यह भी शाह की रणनीति का एक हिस्सा था। वह चाहते थे कि ममता को उनके गढ़ में ही मात दी जाए। इसलिए उन्होंने अधिकारी से अपनी सीट नंदीग्राम के अलावा ममता की सीट भवानीपुर से भी लड़ने के लिए कहा। अधिकारी पहले केवल नंदीग्राम से ही लड़ना चाहते थे।

भवानीपुर चुनाव नतीजा 2026: सुवेंदु ने ममता को दी शर्मनाक हार

क्र.सं.उम्मीदवारपार्टीEVM वोटपोस्टल वोटकुल वोटवोट %
1सुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी73,46345473,91753.02
2ममता बनर्जीऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस58,34946358,81242.19
3प्रदीप प्रसादइंडियन नेशनल कांग्रेस1,243141,2570.9
4श्रीजीब विश्वासकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)3,513433,5562.55
5अनुमिता शॉसोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)21722190.16
6मणिका मुखर्जीभारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी703730.05
7मलय गुहा रॉयनिर्दलीय (Independent)671680.05
8मुमताज अलीनिर्दलीय (Independent)790790.06
9नारायण दासनिर्दलीय (Independent)831840.06
10सफर शेखनिर्दलीय (Independent)710710.05
11एसके सफी अहमदनिर्दलीय (Independent)14111420.1
12सुब्रत बोसनिर्दलीय (Independent)30513060.22
13नोटा (NOTA)इनमें से कोई नहीं817128290.59
कुल योग1,38,4189951,39,413

बंगाल में बीजेपी के संकटमोचक बने सुवेंदु

सुवेंदु अधिकारी जब से भाजपा में आए वह अमित शाह को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के भेद बताते रहे। जिन इलाकों में पहले टीएमसी को संगठित किया था, वहीं भाजपा को मजबूत किया। इन इलाकों के कई नेताओं को भाजपा में शामिल कराया। इन सबके बाद अधिकारी, पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए संकटमोचक बनते चले गए।

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Suvendu Adhikari amit shah

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Updated on:

08 May 2026 06:22 pm

Published on:

08 May 2026 06:21 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव में अमित शाह के ‘हनुमान’ थे सुवेंदु अधिकारी, अब करेंगे राज

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