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शुवेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान

भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों हराया है। शुभेंदु अधिकारी को कुल 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट प्राप्त हुए।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

May 08, 2026

Suvendu Adhikari amit shah

Suvendu Adhikari amit shah

West Bengal CM Announcement: पश्चिम विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन के बाद शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक अहम बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में शुवेंदु को विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी इस बैठक में शामिल हुए।

शनिवार सुबह 11 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल BJP विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं। अमित शाह ने कहा कि जिन्हें पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शुवेंदु अधिकारी शनिवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोलकाता पहुंचीं दीया कुमारी

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए हैं, और मैं सभी को अपनी हार्दिक बधाई देती हूं। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और हमारे शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत, हमारी सरकार भारी बहुमत के साथ बन रही है। यह अत्यंत गर्व का विषय है। मेरा मानना ​​है कि गुंडागर्दी, दमन और तुष्टीकरण की राजनीति का वह दौर, जिसने इतने वर्षों तक बंगाल को जकड़ रखा था, अब आखिरकार समाप्त हो गया है। जहां कहीं भी भाजपा सत्ता में होती है, हम रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल वर्षों से पिछड़ा हुआ था; अब यहाँ एक सच्चा बदलाव आ गया है।

बंगाल चुनाव नतीजे 1952 से 2026 तक: दस साल में 3 से 207 पर पहुंच गई भाजपा

चुनाव वर्षपहला दल (सीटें)दूसरा दल (सीटें)तीसरा दल (सीटें)चौथा दल (सीटें)अन्यकुल सीटें
1952🔵 INC (150)🔴 CPI (28)🟠 KMPP (15)🟤 AIFB (11)34238
1957🔵 INC (152)🔴 CPI (46)💗 PSP (21)🔵 AIFB (8)25252
1962🔵 INC (157)🔴 CPI (50)🟤 AIFB (13)🔵 RSP (9)23252
1967🔵 INC (127)🔴 CPI(M) (43)🔵 BC (34)🔴 CPI (16)60280
1969🔴 CPI(M) (80)🔵 INC (55)🔵 BC (33)🔴 CPI (30)82280
1971🔴 CPI(M) (113)🟢 INC(R) (105)🔴 CPI (13)🔵 SUCI (7)56280
1972🟢 INC(R) (216)🔴 CPI (35)🔴 CPI(M) (14)🔵 RSP (3)26280
1977🔴 CPI(M) (178)🔵 JP (29)🔵 AIFB (25)🟢 INC(R) (20)42294
1982🔴 CPI(M) (174)🟢 INC(I) (49)🔵 AIFB (28)🔵 RSP (19)24294
1987🔴 CPI(M) (187)🟢 INC(I) (40)🔵 AIFB (26)🔵 RSP (18)23294
1991🔴 CPI(M) (182)🔵 INC (43)🔵 AIFB (29)🔵 RSP (18)22294
1996🔴 CPI(M) (153)🔵 INC (82)🔵 AIFB (21)🔵 RSP (18)20294
2001🔴 CPI(M) (143)🟢 AITC (60)🟢 INC (26)🟤 AIFB (25)40294
2006🔴 CPI(M) (176)🟢 AITC (30)🔵 AIFB (23)🔵 INC (21)44294
2011🟢 AITC (184)🔵 INC (42)🔴 CPI(M) (40)🟤 AIFB (11)17294
2016🔵 AITC (211)🔵 INC (44)🔴 CPI(M) (26)🟠 BJP (3)10294
2021🟢 AITC (215)🟠 BJP (77)🔵 ISF (1)🟢 GJM (1)0294
2026🟠 BJP (207)🟢 AITC (80)🔵 INC (2)🔵 AJUP (2)🔴 CPI(M) (1)293

शुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराया

भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों हराया है। शुवेंदु अधिकारी को कुल 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट प्राप्त हुए। शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट पर 9 हजार से ज्याादा वोटों से जीत दर्ज की है। शुवेंदु ने टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को हराया है। शुवेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट मिले है। वहीं, पवित्र कर को 1,17,636 वोटों से संतोष करना पड़ा।

भवानीपुर चुनाव नतीजा 2026: सुवेंदु ने ममता को दी शर्मनाक हार

क्र.सं.उम्मीदवारपार्टीEVM वोटपोस्टल वोटकुल वोटवोट %
1सुवेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी73,46345473,91753.02
2ममता बनर्जीऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस58,34946358,81242.19
3प्रदीप प्रसादइंडियन नेशनल कांग्रेस1,243141,2570.9
4श्रीजीब विश्वासकम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)3,513433,5562.55
5अनुमिता शॉसोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)21722190.16
6मणिका मुखर्जीभारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी703730.05
7मलय गुहा रॉयनिर्दलीय (Independent)671680.05
8मुमताज अलीनिर्दलीय (Independent)790790.06
9नारायण दासनिर्दलीय (Independent)831840.06
10सफर शेखनिर्दलीय (Independent)710710.05
11एसके सफी अहमदनिर्दलीय (Independent)14111420.1
12सुब्रत बोसनिर्दलीय (Independent)30513060.22
13नोटा (NOTA)इनमें से कोई नहीं817128290.59
कुल योग1,38,4189951,39,413

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Updated on:

08 May 2026 06:16 pm

Published on:

08 May 2026 04:38 pm

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