शुवेंदु अधिकारी बनेंगे पश्चिम बंगाल के नए सीएम, अमित शाह ने किया ऐलान

Suvendu Adhikari amit shah
West Bengal CM Announcement: पश्चिम विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी शुक्रवार को राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगा दी। बीजेपी विधायक दल की बैठक और केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन के बाद शुवेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक अहम बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में शुवेंदु को विधायक दल का नेता चुना गया। अमित शाह के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भी इस बैठक में शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल BJP विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं। अमित शाह ने कहा कि जिन्हें पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। शुवेंदु अधिकारी शनिवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए हैं, और मैं सभी को अपनी हार्दिक बधाई देती हूं। हमारे कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और हमारे शीर्ष पार्टी पदाधिकारियों के दूरदर्शी नेतृत्व की बदौलत, हमारी सरकार भारी बहुमत के साथ बन रही है। यह अत्यंत गर्व का विषय है। मेरा मानना है कि गुंडागर्दी, दमन और तुष्टीकरण की राजनीति का वह दौर, जिसने इतने वर्षों तक बंगाल को जकड़ रखा था, अब आखिरकार समाप्त हो गया है। जहां कहीं भी भाजपा सत्ता में होती है, हम रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल वर्षों से पिछड़ा हुआ था; अब यहाँ एक सच्चा बदलाव आ गया है।
|चुनाव वर्ष
|पहला दल (सीटें)
|दूसरा दल (सीटें)
|तीसरा दल (सीटें)
|चौथा दल (सीटें)
|अन्य
|कुल सीटें
|1952
|🔵 INC (150)
|🔴 CPI (28)
|🟠 KMPP (15)
|🟤 AIFB (11)
|34
|238
|1957
|🔵 INC (152)
|🔴 CPI (46)
|💗 PSP (21)
|🔵 AIFB (8)
|25
|252
|1962
|🔵 INC (157)
|🔴 CPI (50)
|🟤 AIFB (13)
|🔵 RSP (9)
|23
|252
|1967
|🔵 INC (127)
|🔴 CPI(M) (43)
|🔵 BC (34)
|🔴 CPI (16)
|60
|280
|1969
|🔴 CPI(M) (80)
|🔵 INC (55)
|🔵 BC (33)
|🔴 CPI (30)
|82
|280
|1971
|🔴 CPI(M) (113)
|🟢 INC(R) (105)
|🔴 CPI (13)
|🔵 SUCI (7)
|56
|280
|1972
|🟢 INC(R) (216)
|🔴 CPI (35)
|🔴 CPI(M) (14)
|🔵 RSP (3)
|26
|280
|1977
|🔴 CPI(M) (178)
|🔵 JP (29)
|🔵 AIFB (25)
|🟢 INC(R) (20)
|42
|294
|1982
|🔴 CPI(M) (174)
|🟢 INC(I) (49)
|🔵 AIFB (28)
|🔵 RSP (19)
|24
|294
|1987
|🔴 CPI(M) (187)
|🟢 INC(I) (40)
|🔵 AIFB (26)
|🔵 RSP (18)
|23
|294
|1991
|🔴 CPI(M) (182)
|🔵 INC (43)
|🔵 AIFB (29)
|🔵 RSP (18)
|22
|294
|1996
|🔴 CPI(M) (153)
|🔵 INC (82)
|🔵 AIFB (21)
|🔵 RSP (18)
|20
|294
|2001
|🔴 CPI(M) (143)
|🟢 AITC (60)
|🟢 INC (26)
|🟤 AIFB (25)
|40
|294
|2006
|🔴 CPI(M) (176)
|🟢 AITC (30)
|🔵 AIFB (23)
|🔵 INC (21)
|44
|294
|2011
|🟢 AITC (184)
|🔵 INC (42)
|🔴 CPI(M) (40)
|🟤 AIFB (11)
|17
|294
|2016
|🔵 AITC (211)
|🔵 INC (44)
|🔴 CPI(M) (26)
|🟠 BJP (3)
|10
|294
|2021
|🟢 AITC (215)
|🟠 BJP (77)
|🔵 ISF (1)
|🟢 GJM (1)
|0
|294
|2026
|🟠 BJP (207)
|🟢 AITC (80)
|🔵 INC (2)
|🔵 AJUP (2)
|🔴 CPI(M) (1)
|293
भवानीपुर सीट से शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,105 वोटों हराया है। शुवेंदु अधिकारी को कुल 73,917 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट प्राप्त हुए। शुवेंदु ने नंदीग्राम सीट पर 9 हजार से ज्याादा वोटों से जीत दर्ज की है। शुवेंदु ने टीएमसी उम्मीदवार पवित्र कर को हराया है। शुवेंदु अधिकारी को 1,27,301 वोट मिले है। वहीं, पवित्र कर को 1,17,636 वोटों से संतोष करना पड़ा।
|क्र.सं.
|उम्मीदवार
|पार्टी
|EVM वोट
|पोस्टल वोट
|कुल वोट
|वोट %
|1
|सुवेंदु अधिकारी
|भारतीय जनता पार्टी
|73,463
|454
|73,917
|53.02
|2
|ममता बनर्जी
|ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस
|58,349
|463
|58,812
|42.19
|3
|प्रदीप प्रसाद
|इंडियन नेशनल कांग्रेस
|1,243
|14
|1,257
|0.9
|4
|श्रीजीब विश्वास
|कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)
|3,513
|43
|3,556
|2.55
|5
|अनुमिता शॉ
|सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट)
|217
|2
|219
|0.16
|6
|मणिका मुखर्जी
|भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी
|70
|3
|73
|0.05
|7
|मलय गुहा रॉय
|निर्दलीय (Independent)
|67
|1
|68
|0.05
|8
|मुमताज अली
|निर्दलीय (Independent)
|79
|0
|79
|0.06
|9
|नारायण दास
|निर्दलीय (Independent)
|83
|1
|84
|0.06
|10
|सफर शेख
|निर्दलीय (Independent)
|71
|0
|71
|0.05
|11
|एसके सफी अहमद
|निर्दलीय (Independent)
|141
|1
|142
|0.1
|12
|सुब्रत बोस
|निर्दलीय (Independent)
|305
|1
|306
|0.22
|13
|नोटा (NOTA)
|इनमें से कोई नहीं
|817
|12
|829
|0.59
|कुल योग
|1,38,418
|995
|1,39,413
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