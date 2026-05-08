Roopa Ganguly: 3 बार आत्महत्या की कोशिश, महाभारत की ‘द्रौपदी’ कैसे बनीं सांसद? अब बंगाल में डिप्टी CM बनने की चर्चा

रूपा राजनीति में आने से पहले अभिनेत्री के साथ-साथ गायिका भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढाव देखे हैं। एक बार उन्होंने खुद बताया था कि वह तीन बार आत्महत्या करने की कोशिश कर चुकी हैं। तो आइए, उनके जीवन से जुड़े दिलचस्प किस्सों पर एक नजर डालें।