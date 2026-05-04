Bengal Elections Result: महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली 20 हजार मतों से आगे, कैसे बनी राज्य में मजबूत चेहरा?

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त रूपा गांगुली और अरुंधति मैत्रा के बीच मुकाबला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चुनावी रुझानों में रूपा गांगुली कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं और अगर बहुमत उनके पक्ष में जाता है तो यह बड़ा राजनीतिक संकेत माना जाएगा। सोनारपुर दक्षिण सीट की गिनती में भाजपा (BJP) उम्मीदवार रूपा गांगुली 50,067 वोटों के साथ आगे चल रही हैं। वहीं दूसरे नंबर पर TMC की अरुंधति मैत्रा (लवली) 30,575 वोटों के साथ बनी हुई हैं। इस तरह दोनों के बीच वोटों का अंतर 19,492 तक पहुंच गया है। 294 सीटों की इस बड़ी चुनावी लड़ाई में कई दिग्गज मैदान में हैं।