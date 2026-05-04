आजादी के बाद पहली बार लेफ्ट पूरी तरह साफ, किसी भी राज्य में नहीं बची सरकार!

Kerala election results: केरल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना जारी है। दोपहर तक के आए रुझानों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) को बढ़त मिलती दिख रही है। इस रुझानों से प्रतीत होता है कि आजादी के बाद यह पहला मौका हो सकता है, जब देश के किसी भी राज्य में लेफ्ट की सरकार नहीं होगी। वैसे केरल ही एक मात्र राज्य शेष था, जहां लेफ्ट की सरकार थी, लेकिन मौजूदा रुझानों में UDF से पिछड़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट को जनता नकार चुकी है।